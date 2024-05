CD Projekt encerra oficialmente o trabalho em Cyberpunk 2077

Outer Space |Do R7

Com inúmeras atualizações lançadas e uma generosa expansão de história adicionada no ano passado, a CD Projekt considera o trabalho em Cyberpunk 2077 encerrado.

Em seu último relatório financeiro, a produtora polonesa mostrou que nenhum outro desenvolvedor está vinculado ao RPG futurista e sua equipe está no momento dividida entre quatro grandes projetos, um setor de serviços compartilhados e projetos menores.

Esta é uma mudança que foi feita nos dois meses entre 29 de fevereiro de 2024 e 30 de abril de 2024, quando 17 desenvolvedores ainda vinculados a Cyberpunk 2077 foram transferidos para outros setores.

No momento, a CD Projekt está organizada da seguinte forma:

Projeto Polaris (The Witcher 4) – 407 desenvolvedores – 65% da equipe

Projeto Orion (sequência de Cyberpunk) – 56 desenvolvedores – 9% da equipe

Projeto Sirius (spin-off de The Witcher) – 39 desenvolvedores – 6% da equipe

Projeto Hadar (nova franquia) – 20 desenvolvedores – 3% da equipe

Serviços compartilhados – 96 desenvolvedores – 15% da equipe

Outros projetos – 13 desenvolvedores – 2% do quadro de funcionários

Destes, o Projeto Polaris, ou The Witcher 4, é o mais avançado e, portanto, aquele que emprega a maior parte dos desenvolvedores. O jogo ainda não tem data de lançamento, e a única estimativa dada pela CD Projekt foi em 2022, quando o CEO da produtora disse que ele estava a pelo menos três anos de sair. Ou seja, 2025 na melhor das hipóteses.

