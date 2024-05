Chefe do Naughty Dog diz que próximo projeto pode “redefinir percepções convencionais dos jogos” O chefe do Naughty Dog, Neil Druckmann, falou brevemente sobre o ainda misterioso novo jogo em desenvolvimento no estúdio, o primeiro...

O chefe do Naughty Dog, Neil Druckmann, falou brevemente sobre o ainda misterioso novo jogo em desenvolvimento no estúdio, o primeiro desde The Last of Us Part 2, de 2020.

Em uma entrevista publicada no site da Sony, Druckmann falou sobre como vê os avanços da tecnologia beneficiando o desenvolvimento de jogos na próxima década e insinuou que o Naughty Dog continuará buscando o realismo, com jogos de narrativa que se misturam com filmes.

“Estamos vendo esse casamento emocionante entre tecnologia de ponta e narrativa tradicional que está nos empurrando para um futuro onde a fidelidade aprimorada não se trata apenas de alcançar o realismo, mas de ampliar o espectro de visuais altamente estilizados para visuais ultra-realistas”, comentou o chefe do Naughty Dog. “Esta ampliação de possibilidades é alimentada por ferramentas cada vez mais acessíveis que permitem que mesmo pessoas não técnicas usem a imaginação e criem mundos e narrativas de acordo com sua vontade. Além disso, a IA vai realmente revolucionar a forma como o conteúdo é criado, embora traga à tona algumas questões éticas que precisamos de resolver. Com tecnologias como a IA e a capacidade de capturar movimentos diretamente de casa, estamos reduzindo custos e obstáculos técnicos, abrindo a porta para assumirmos projetos mais aventureiros e ampliarmos os limites da narrativa em jogos. Esta evolução está realmente capacitando os criadores a dar vida às suas visões sem os obstáculos tradicionais”.

Sobre o novo projeto do estúdio, que ainda é guardado a sete chaves, Druckmann disse que espera que ele consiga misturar ainda mais o público consumidor de TV com o de jogos, e insinua que será algo similar a The Last of Us (se não for o próprio The Last of Us 3), capaz de “redefinir as percepções convencionais dos jogos”.

“Tive a sorte de trabalhar em vários projetos de sonho e atualmente estou entusiasmado com um novo, que talvez seja o mais emocionante até agora. Há uma apreciação crescente pelos jogos que transcende todas as faixas etárias, ao contrário de quando eu era criança. Esta mudança é destacada pela nossa aventura na televisão com The Last of Us, que eu esperava que preenchesse a lacuna entre jogadores e não jogadores”, disse Druckmann.

“O sucesso da série destacou os jogos, ilustrando as experiências ricas e envolventes que oferece. Essa visibilidade me entusiasma não apenas pelo nosso projeto atual, mas também pelo potencial mais amplo dos jogos para cativar um público global. Estou ansioso para ver como este novo jogo repercutirá, especialmente após o sucesso de The Last of Us, pois poderá redefinir as percepções convencionais dos jogos”.

No ano passado, Druckmann comentou que irá anunciar o novo jogo do Naughty Dog mais próximo do lançamento, para tentar evitar a pressão do público e, consequentemente, livrar a equipe de desenvolvimento das jornadas exaustivas de trabalho.

