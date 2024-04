Clássico Golden Axe vai render série de animação no Comedy Central A Sega havia anunciado uma estratégia transmídia para os próximos anos e os primeiros frutos deste plano foram revelados hoje, com...

A Sega havia anunciado uma estratégia transmídia para os próximos anos e os primeiros frutos deste plano foram revelados hoje, com o anúncio de uma série de animação baseada no clássico Golden Axe, que será transmitida pelo canal Comedy Central, em data ainda indefinida.

Depois do sucesso de Sonic no cinema com dois filmes, a Sega estabeleceu como objetivo continuar o desenvolvimento das suas licenças fora dos jogos. Uma série de TV dedicada a Knuckles estreia em breve, no dia 26 de abril, e o filme Sonic 3 está previsto para o final do ano. Agora, com Golden Axe, a empresa explora outra mídia e tenta mais uma vez capitalizar em cima da memória do emblemático hack ‘n slash do Mega Drive, após uma tentativa mal sucedida de criar um novo jogo na série em 2004.

As poucas informações divulgadas sobre o projeto indicam claramente que o tom desta série animada de Golden Axe será humorístico. Se sua transmissão no Comedy Central não fosse uma pista óbvia o suficiente, basta observar que a dupla Mike McMahan e Joe Chandler foi escalada para escrever a série. O primeiro trabalhou em Rick & Morty, enquanto o segundo foi produtor de American Dad e roteirista da série animada Napoleon Dynamite.

Com apenas dez episódios já garantidos, a série de Golden Axe contará a jornada dos guerreiros veteranos Axe Battler, Tyris Flare e Gilius Thunderhead e do jovem e inexperiente Hampton Squib para salvar Yuria do imortal e malvado Death Adder.

“Em uma homenagem hilária e amorosa à série de videogames de 1989 da Sega, Golden Axe segue os guerreiros veteranos Axe Battler, Tyris Flare e Gilius Thunderhead enquanto eles mais uma vez lutam para salvar Yuria do gigante malvado Death Adder, que simplesmente não parece permanecer morto”, diz a sinopse. “Felizmente, desta vez eles têm o inexperiente e despreparado Hampton Squib ao seu lado”.

