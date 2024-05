Com filmagens concluídas, Death Stranding 2 entra em ano de polimento Visto pela última vez na apresentação State of Play em 31 de janeiro por meio de um trailer, Death Stranding 2: On The Beach teve sua...

Alto contraste

A+

A-

Visto pela última vez na apresentação State of Play em 31 de janeiro por meio de um trailer, Death Stranding 2: On The Beach teve sua fase de filmagens e gravações com atores concluída e agora está em um estágio de polimento que deve durar cerca de um ano, de acordo com o designer Hideo Kojima.

Durante seu programa “Hideradi ∞” na NHK Radio, transmitido no dia 18 de maio, o designer falou brevemente sobre o desenvolvimento de Death Stranding 2, que tem lançamento previsto para 2025. Segundo ele, o trabalho progrediu bem e o trabalho de gravação e captura de movimentos com atores como Norman Reedus, Léa Seydoux, Elle Fanning, Shioli Kutsuna e Troy Baker terminou.

Segundo Hideo Kojima, o desenvolvimento do exclusivo PS5 entrará agora numa “fase de ajuste” que durará aproximadamente um ano. Durante esta fase, a equipe da Kojima Productions trabalhará para melhorar a sensação, os controles, a clareza geral e a diversão geral do jogo.

Mesmo que o cronograma esteja em dia, a Kojima Productions certamente irá estudar uma data mais adequada para o lançamento de Death Stranding 2: On the Beach, considerando a importância de evitar o confronto direto com um Grand Theft Auto 6, que recentemente teve sua janela de lançamento estreitada para a primavera (do hemisfério sul) de 2025.

O post Com filmagens concluídas, Death Stranding 2 entra em ano de polimento apareceu primeiro em Outer Space.