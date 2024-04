Com vendas fracas, Sony teria pausado fabricação do PlayStation VR2 Lançado há apenas um ano, o PlayStation VR2 supostamente teve sua fabricação interrompida pela Sony por causa da baixa demanda....

Lançado há apenas um ano, o PlayStation VR2 supostamente teve sua fabricação interrompida pela Sony por causa da baixa demanda.

Segundo uma reportagem da Bloomberg, a produção do PlayStation VR2 tem diminuído a cada trimestre desde o lançamento em fevereiro de 2023 e agora a fabricação do acessório foi totalmente interrompida.

Informações do varejo obtidas pela empresa de pesquisa IDC revelam que a Sony tem um excedente de unidades do PS VR2 em sua cadeia de fornecimento, consequência de vendas muito abaixo do esperado.

No ano passado, a Sony afirmou que foram vendidas cerca de 600 mil unidades do PlayStation VR2 durante as primeiras seis semanas de disponibilidade. A IDC estima que as vendas caíram para 435 mil no segundo trimestre de 2023, depois para 343,6 mil no terceiro trimestre e 325,2 mil no quarto trimestre.

O acessório foi lançado com alguns jogos importantes, como Horizon: Call of the Mountain, Gran Turismo 7 e Resident Evil Village, mas a oferta de novos jogos tem diminuído gradualmente e a Sony pouco falou sobre o headset em suas últimas apresentações. O único lançamento da própria Sony para o PS VR2 no ano passado foi Firewall Ultra, um jogo de tiro online lançado em agosto.

Se a própria Sony já não mostra o mesmo empenho em apoiar o PS VR2, é esperado que os lançamentos de outras produtoras também se torne cada vez mais raro.

Recentemente, a Sony confirmou que está testando a compatibilidade do PlayStation VR2 com o PC, o que pode ser um caminho para aumentar o público do acessório.

O PlayStation VR2 foi lançado em fevereiro de 2023 e custa US$ 549,99 nos Estados Unidos. No Brasil, o headset é vendido por mais de R$ 4000.

