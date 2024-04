Compositor Nobuo Uematsu fará a música tema do último jogo da trilogia Final Fantasy 7 O compositor do tema de Final Fantasy, Nobuo Uematsu, aceitou o convite da Square Enix para trabalhar no último jogo da trilogia...

O compositor do tema de Final Fantasy, Nobuo Uematsu, aceitou o convite da Square Enix para trabalhar no último jogo da trilogia Final Fantasy 7 remake. Ele irá compor um novo tema principal para o jogo.

Uematsu foi o responsável pelas inesquecíveis trilhas sonoras dos primeiros nove jogos da série Final Fantasy, incluindo a música tema usada em todos os Final Fantasy.

Final Fantasy 7 Remake e Final Fantasy 7 Rebirth também tiveram seus temas principais, “Hollow” e “No Promises to Keep”, compostos por Uematsu, embora as trilha sonoras dos jogos sejam assinada por diferentes compositores.

Próximo de se aposentar, Uematsu tem abandonado aos poucos o trabalho como compositor, mas o convite feito pelo produtor Tetsuya Nomura para uma colaboração no encerramento da trilogia Final Fantasy 7 seria difícil de negar.

“Já que você trabalhou no primeiro e no segundo jogo da série, é lógico que você terá que voltar para o terceiro”, disse Nomura em uma conversa com Uematsu publicada no canal de músicas da Square Enix.

“Não que tenhamos tornado isso oficial ainda, mas gostaria de acreditar que você está garantido para o próximo título? Você vai fazer isso, certo?”, pergunta o produtor. “Novamente, esta não é uma declaração ou oferta oficial. Apenas um acordo de cavalheiros, talvez? Você voltará para o terceiro jogo, certo?”

“Seria uma honra”, responde Uematsu.

“Você está pronto para o desafio?”, Nomura perguntou novamente. “Vai ser difícil superar as músicas que você já compôs para nós. O que você vai fazer?”

“Para começar, vou tirar férias”, brincou Uematsu.

