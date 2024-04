Alto contraste

A+

A-

Condenado a 30 anos de prisão, criador de Sonic volta ao X para criticar produtor de Dragon Quest Condenado a 30 anos de prisão, criador de Sonic volta ao X para criticar produtor de Dragon Quest (Outerspace)

Condenado à prisão por uso de informações privilegiadas, o co-criador de Sonic the Hedgehog, Yuji Naka, voltou a se manifestar nas redes sociais no fim de semana, acusando o principal produtor de Dragon Quest, Yu Miyake, de mentir durante seu depoimento no caso.

No ano passado, Naka foi condenado a 30 meses de prisão e a duas multas que totalizavam 173 milhões de ienes (US$ 1,2 milhão), depois de se declarar culpado de usar informações privilegiadas para comprar ações de parceiras da Square Enix.

Desde a condenação, Naka desapareceu das redes sociais, mas no último domingo ele decidiu voltar ao X para comentar a decisão da Square Enix de afastar Yu Miyake da série Dragon Quest.

Além de produzir os principais jogos da série Dragon Quest, Miyake foi diretor executivo de Balan Wonderworld, o fiasco criado por Naka em sua curta parceria com a Square Enix.

Em sua postagem no X, Naka comentou que Miyake mentiu em documentos judiciais, provavelmente relacionados ao julgamento de seu caso envolvendo o uso de informações privilegiadas.

“Finalmente. Eu esperava que ele fosse embora logo, porque ele é o tipo de pessoa que apresentaria uma nota com uma mentira (com provas) a um tribunal. Nunca o conheci, mas o novo presidente [da Square Enix] pode ser uma boa pessoa”, escreveu Naka.

Miyake é diretor do conselho da Square Enix e está na produtora desde 1992. Na semana passada, foi anunciado que ele deixará o cargo de produtor de Dragon Quest para liderar as equipes de jogos para celular da empresa.

Para entender a relação entre Yuji Naka e Yu Miyake, temos que lembrar que a Square Enix contratou o primeiro para formar uma nova unidade, a Balan Company, que teria como jogo de estreia Balan Wonderworld. Este se revelou um fiasco total, terminando precocemente a relação entre Yuji Naka e a Square Enix, que demitiu o produtor antes mesmo do fim do desenvolvimento do projeto devido a múltiplos conflitos internos. Mas o diretor criativo já havia forrado bem os bolsos ao comprar ações da Aiming e da Ateam Entertainment, enquanto os dois estúdios trabalhavam, respectivamente e no maior sigilo, em Dragon Quest Tact e Final Fantasy VII: The First Soldier.

Naka foi preso em dezembro de 2022, condenado pelo crime ao mercado financeiro relacionado a negociações com informações privilegiadas.

O post Condenado a 30 anos de prisão, criador de Sonic volta ao X para criticar produtor de Dragon Quest apareceu primeiro em Outer Space.