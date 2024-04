Criador do emulador Yuzu pagará quase R$ 12 milhões à Nintendo e cessará distribuição O criador do emulador Yuzu, que permite rodar jogos do Nintendo Switch no PC e Android, concordou em pagar US$ 2,4 milhões (R$ 11...

Alto contraste

A+

A-

Criador do emulador Yuzu pagará quase R$ 12 milhões à Nintendo e cessará distribuição Criador do emulador Yuzu pagará quase R$ 12 milhões à Nintendo e cessará distribuição (Outerspace)

O criador do emulador Yuzu, que permite rodar jogos do Nintendo Switch no PC e Android, concordou em pagar US$ 2,4 milhões (R$ 11,8 milhões) à Nintendo para encerrar o processo contra ela, no qual a empresa de Quioto alegava que o software seria um meio para a “pirataria em escala colossal”.

O acordo obrigará a Tropic Haze, criadora do emulador, a cessar o desenvolvimento e a distribuição do Yuzu. Uma liminar também impede que a produtora distribuia o código-fonte do emulador, o que poderia ser uma via para que outras pessoas continuassem o aperfeiçoamento do software.

O membros do Tropic Haze também estão impedidos de criar qualquer software futuro que possa ser usado para contornar a segurança anti-pirataria dos sistemas da Nintendo. Eles ainda terão que ceder todos os domínios de sites e informações relacionadas ao seu emulador.

No início do processo, a Nintendo apresentou documentos que comprovam que o jogo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, o maior lançamento do Switch no ano passado, foi pirateado mais de um milhão de vezes na semana anterior ao seu lançamento oficial em maio.

“Com o Yuzu em mãos, nada impede um usuário de obter e jogar cópias ilegais de praticamente qualquer jogo feito para o Nintendo Switch, tudo sem pagar um centavo à Nintendo ou a qualquer uma das centenas de outros desenvolvedores e editores de jogos que fazem e vendem jogos para o Nintendo Switch”, disse a empresa.

“Na verdade, o Yuzu transforma dispositivos de computação em geral em ferramentas para violação em larga escala de propriedade intelectual de obras protegidas por direitos autorais da Nintendo e de outros”.

O Yuzu não é o único emulador do Nintendo Switch. O Ryujinx, que também funciona em Mac, é um emulador já bem desenvolvido e o Skyline é um projeto experimental para emulação no sistema Android.

O post Criador do emulador Yuzu pagará quase R$ 12 milhões à Nintendo e cessará distribuição apareceu primeiro em Outer Space.