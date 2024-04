Darkest Dungeon II será lançado para PS4 e PS5 em julho O Red Hook Studios anunciou que Darkest Dungeon II chegará ao PlayStation 4 e 5 em 15 de julho. A pré-venda do jogo começa hoje, com...

O Red Hook Studios anunciou que Darkest Dungeon II chegará ao PlayStation 4 e 5 em 15 de julho. A pré-venda do jogo começa hoje, com desconto disponível para membros do PlayStation Plus.

Como esperado, a versão para PlayStation 5 aproveitará os recursos do controle DualSense para aumentar a imersão, como na simulação da batida do coração dos heróis e o barulho das rodas da diligência enquanto ela rola sobre uma armadilha.

Além do jogo base, o DLC The Binding Blade (dois novos heróis, uma missão especial, chefe errante e muito mais) também está disponível para pré-encomenda como parte do pacote Oblivion.

“Em Darkest Dungeon II, traduzimos o amado estilo de arte do primeiro jogo para 3D, completo com animações completas dos personagens. Também levamos adiante o sistema de combate baseado em turnos característico da série, mas o reconstruímos do zero para ser ainda mais estratégico e um verdadeiro deleite para os olhos e ouvidos. Mas enquanto o primeiro jogo era puro rastreador de masmorras, a sequência é uma viagem roguelike dos condenados”, descreveu a diretora de comunicação do Red Hook, Michaela Pontellini.

“Em cada expedição, você primeiro formará um grupo de quatro heróis imperfeitos e equipará sua diligência. Em seguida, você partirá em uma árdua jornada por uma paisagem decadente repleta de vestígios de civilizações em ruínas. Sua missão: superar um de seus fracassos passados, personificado por um chefe monstruoso à espreita no topo de uma montanha distante coberta de neve”.

“Ao longo do caminho, você experimentará as trágicas histórias jogáveis de mais de uma dúzia de heróis e, ao fazê-lo, desbloqueará todo o potencial de suas habilidades, estatísticas e equipamentos exclusivos. Assim como no primeiro jogo, você precisará prestar atenção ao estresse dos heróis. Mas agora você também pode cuidar dos relacionamentos deles. Descansar em cada pousada dá aos heróis a oportunidade de passar algum tempo juntos e se tornarem amigos, amantes ou até mesmo inimigos ferrenhos. Uma boa festa é harmoniosa; uma equipe de rivais pode se desintegrar muito antes de você chegar à montanha”.

