Dead by Daylight terá capítulos com D&D e Castlevania, modo 2×8 e novos jogos

Para comemorar o 8º aniversário de Dead by Daylight, a Behavior anunciou uma série de novidades para o jogo principal, bem como uma extensão deste universo com outros três jogos.

Dois novos capítulos para Dead by Daylight serão lançados em “crossovers” com Dungeons & Dragons e Castlevania, sendo que o primeiro estará disponível em versão de teste ainda hoje e terá lançamento em 3 de junho. Já o capítulo de Castlevania será lançado no final de 2024.

O novo capítulo de D&D incluirá um novo Assassino, um novo Sobrevivente e um novo mapa. Sem nenhuma surpresa para os fãs de D&D, Vecna ​​​​o lich será o assassino e contará em seu arsenal com um feitiço para desviar de obstáculos, um segundo para convocar lacaios, outro para reter objetos e um último para revelar sobreviventes. O personagem será dublado por Matthew Mercer (Critical Role, Ganondorf em Tears of the Kingdom, Vincent em Final Fantasy 7 Rebirth).

Além do lich, dois novos personagens se juntam ao elenco, o elfo Aestri Yazar e o humano Baermar Uraz, que compartilharão as mesmas habilidades. O dado de 20 também é uma nova mecânica que aparecerá nesta atualização e que consiste em fazer aparecer baús por todo o mapa assim que Vecna ​​​​entra no jogo. Se o jogador tirar 2 ou 3, ele terá um item normal, entre 4 e 19 um item mágico, e 20 um item mágico poderoso. O comportamento não especificará o que acontece durante uma falha crítica em 1. Tudo será acompanhado por um novo mapa chamado The Forgotten Ruins e estará disponível em 3 de junho.

Na ausência de um novo jogo, a Konami continua emprestando a licença de Castlevania a quem a quiser. Foi o caso dos “crossovers” recentes com Dead Cells e V Rising e agora a oportunidade foi dada à Behavior, que irá adicionar Drácula à sua agora impressionante galeria de assassinos. Este novo capítulo será lançado no final do ano, em data ainda indefinida.

Dead by Daylight também terá um novo modo de jogo com 2vs8 que renderá uma apresentação detalhada no próximo mês de julho. Este colocará dois assassinos para oito sobreviventes em uma área logicamente muito maior, mas com alguns ajustes de jogabilidade, incluindo um sistema de classes que substituirá as habilidades e gaiolas no lugar dos ganchos emblemáticos para reter os sobreviventes.

A Behavior também anunciou novos jogos baseados no universo Dead by Daylight, começando com What the Fog, um jogo na moda roguelite cooperativo com lançamento “shadowdrop” imediato. Este será gratuito para todos que têm uma conta criada na Behavior por tempo limitado, mas será vendido por US$ 4,99 depois.

Outro novo projeto, chamado de “Projeto T”, teve poucas informações divulgadas hoje, mas a Behavior adianta que será um tiro em terceira pessoa com coop e seus potenciais jogadores poderão participar de um programa interno de playtests e dar seu feedback. Neste, os jogadores assumem o papel de Invasores: personagens violentos que foram levados para longe de suas realidades e presos no Reino da Entidade. Lá, em uma região em constante mudança chamada The Backwater, eles descobrem que devem trabalhar juntos se quiserem ter alguma chance de sobrevivência.

Os Invasores descobrirão rapidamente que não estão sozinhos. The Backwater é o lar de monstruosidades horríveis conhecidas como The Thrall. Esses terrores vêm em muitas formas e possuem diferentes habilidades mortais. Suas origens e natureza não são claras, mas eles certamente não aceitam bem os invasores dentro de seus domínios. Para atingir seus objetivos, os jogadores terão que lutar contra The Thrall com todas as armas à sua disposição.

O terceiro projeto é The Casting of Frank Stone, uma nova aventura de horror do Supermassive Games que foi mostrada no The Game Awards e voltou hoje com um trailer.

“The Casting of Frank Stone é um pesadelo cinematográfico para um jogador que gira em torno de quatro amigos que, enquanto gravam um filme, desbloqueiam horrores além da compreensão”, descreveu a produtora. “Situado no mundo de Dead by Daylight, o jogo leva o popular título de longa data a um território inexplorado, tornando-o uma experiência de terror imperdível para fãs e novatos”.

“A história gira em torno de quatro amigos que decidiram deixar a sua marca no cinema de terror no verão de 1980. Sem que eles saibam, o que captam com a sua câmara de 8 mm irá desencadear o impensável. Ao longo do jogo, os jogadores precisarão testar sua determinação e inteligência resolvendo quebra-cabeças ambientais, tomando decisões impossíveis e reagindo a Quick Time Events enquanto procuram pistas que escondam o panorama geral”.

