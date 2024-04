Alto contraste

Denuvo lança tecnologia para detectar autores de vazamentos

A Denuvo, empresa especializada em software anti-pirataria, anunciou uma nova tecnologia de marca d’água que visa identificar autores de vazamentos de jogos.

Batizada TraceMark for Gaming, a tecnologia é baseada em outra marca d’água em vídeos já disponível para estúdios de Hollywood, ligas esportivas e operadoras de TV paga. Ela permite que o desenvolvedor de jogos adicione marcas d’água visíveis e invisíveis, que serão únicas para cada cópia do jogo, possibilitando identificar a origem de potenciais vazamentos.

O objetivo da Denuvo é ajudar os desenvolvedores a descobrir quem vazou códigos ou imagens de jogos antes do lançamento, algo que ocorre com certa frequência, principalmente para os grandes lançamentos.

“Essa capacidade faz com que potenciais vazadores pensem duas vezes, sabendo que qualquer distribuição não autorizada pode estar diretamente ligada a eles”, comentou a empresa.

O foco da tecnologia seria em sua aplicação para testadores internos, usuários de beta fechado, imprensa e criadores de conteúdo, ou seja, todos aqueles que costumam receber o jogo antecipadamente pelo desenvolvedor.

“Ao marcar cópias de revisão e telas de imprensa com marcas d’água visíveis ou invisíveis, os desenvolvedores de jogos podem adicionar uma camada extra de segurança”, diz a Denuvo.

“Isso garante que, se qualquer conteúdo vazar prematuramente antes dos períodos de embargo de revisão estipulados, ele poderá ser rastreado com precisão até a fonte, mantendo assim a integridade do lançamento oficial do jogo”.

