Dragon’s Dogma 2 terá taxa de quadros por segundo livre no lançamento O diretor de Dragon’s Dogma 2, Hideaki Itsuno, revelou que o jogo não irá fixar uma taxa de quadros por segundo, pelo menos na primeira...

O diretor de Dragon’s Dogma 2, Hideaki Itsuno, revelou que o jogo não irá fixar uma taxa de quadros por segundo, pelo menos na primeira versão que será lançada em março.

Itsuno trouxe esta nova informação em uma postagem curta no X e não entrou em detalhes sobre o assunto. Não se sabe, portanto, qual será a taxa de quadros por segundo mínima de Dragon’s Dogma 2, muito menos a máxima.

Os trailers do jogo deixaram a impressão de 30 quadros por segundo ocorrendo com mais frequência e algumas cenas apresentado maior fluidez, o que gerou discussões entre os fãs sobre a existência de um “cap”, isto é, um limitador na taxa de quadros por segundo com a finalidade de ter mais consistência.

Os requisitos de hardware de Dragon’s Dogma 2 no PC mencionam uma CPU Ryzen 5 3600 e GPU Radeon RX 6700 como recomendados para garantir 30 quadros por segundo em resolução 2160i. Sendo estes chips similares em desempenho àqueles que equipam o PS5 e Xbox Series X|S, é possível supor qual será a performance nos consoles

Dragon’s Dogma 2 será lançado em 22 de março no PC, PS5 e Xbox Series X|S.

