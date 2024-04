EA critica classificação japonesa após aprovação sem censura de Stellar Blade A EA do Japão acusou a Computer Entertainment Rating Organization (CERO), o órgão de classificação japonês, de inconsistências no processo...

A EA do Japão acusou a Computer Entertainment Rating Organization (CERO), o órgão de classificação japonês, de inconsistências no processo de avaliação depois que Stellar Blade recebeu o selo CERO D, para maiores de 17 anos, o mesmo que foi pleiteado, mas negado para Dead Space Remake.

Dead Space não pôde ser lançado no Japão na ocasião por falta de classificação oficial possível, já que continha muita violência explícita. Já Stellar Blade será lançado no país sem qualquer necessidade de censura, o que irritou o gerente geral da EA no Japão, Shaun Noguchi, que foi ao X para expor sua opinião.

“O que isso significa, CERO? Você disse que nosso Dead Space não poderia sair porque havia danos ao corpo e aos órgãos visíveis, mas aqui há as duas coisas, então não entendo como ele pode se encaixar no CERO D”.

“Só para evitar qualquer mal-entendido, não tenho nada contra Stellar Blade em si”, acrescentou Noguchi. “É um jogo divertido e recomendo a todos que o comprem. Esta é apenas uma reclamação sobre a ambigüidade do processo de revisão no Japão”, explicou o executivo da EA. “E também posso dar muitos outros exemplos dessa ambiguidade e como ela prevalece no processo de revisão para outros jogos também”.

Stellar Blade será lançado mundialmente em 26 de abril no PlayStation 5.

