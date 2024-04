EA Sports F1 tem primeiro trailer e lançamento marcado para maio A EA divulgou um trailer e as primeiras informações de EA Sports F1 24. O novo jogo na série oficial da Fórmula 1 será lançado em 31...

A EA divulgou um trailer e as primeiras informações de EA Sports F1 24. O novo jogo na série oficial da Fórmula 1 será lançado em 31 de maio para PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One.

A grande novidade deste ano é uma atualização da física que, bem ao estilo da EA Sports, terá um nome para fins de marketing: EA Sports Dynamic Handling.

“Trabalhando em estreita colaboração com o atual campeão mundial e estrela da capa da Champions Edition, Max Verstappen, o novo EA Sports Dynamic Handling redefine a sensação do carro para produzir um desempenho realista e previsível nas rodas e nas pastilhas”, escreveu a EA em um comunicado.

“Cinemática de suspensão totalmente nova, modelo de pneu atualizado, simulação aerodinâmica avançada e novas opções de motor e configuração do carro melhoram a experiência de direção. As curvas, a resistência ao rolamento, a pressão dos freios, a temperatura ambiente da pista e as condições variáveis permitem que os motoristas recebam feedback imediato para maximizar seu desempenho na pista”.

EA F1 24 também trará atualizações que acrescentam mais detalhes aos circuitos existentes, como Silverstone, Spa-Francorchamps, Lusail International e o Jeddah Corniche.

O jogo também terá um modo Carreira renovado, no qual os jogadores poderão escolher o papel de um piloto de F2 promissor, um “ícone lendário” ou um personagem personalizado.

Além da edição padrão, EA F1 21 terá uma Champions Edition apenas digital, que inclui novas pinturas de equipe, a adição de James Hunt e Juan Pablo Montoya como ícones, 18.000 Pitcoins, um pára-choque traseiro exclusivo, três dias de acesso antecipado e um VIP Podium Pass.

