Editora dona da FromSoftware publicará romance de Elden Ring no Japão

A editora Kadokawa, acionista majoritária da FromSoftware, anunciou que publicará um romance baseado em Elden Ring no Japão.

Mas quem espera um livro que aprofunda no “lore” de Elden Ring terá que esperar pelo DLC Shadow of the Erdtree, já que o romance intitulado “See You At That Grace After Work” não falará sobre semi-deuses e exploração de masmorras, mas contará a história de um funcionário de escritório japonês que gosta de jogar Elden Ring sozinho em casa e ler os sites de guias do jogo durante o intervalo do trabalho.

O jovem “salaryman” japonês conhecerá uma colega sênior que também joga, sendo esta a oportunidade para os dois interagirem com mais frequência tanto no trabalho da vida real quanto no jogo.

O autor do romance será Keiichi Hikami, que anteriormente também escreveu vários romances baseados na série Monster Hunter da Capcom. O livro de capa dura terá 354 páginas e será vendido apenas no Japão a partir de 29 de março de 2024.

