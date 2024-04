Elden Ring: Shadow of the Erdtree é revelado em trailer e tem lançamento marcado A FromSoftware finalmente apresentou Elden Ring: Shadow of the Erdtree em um trailer nesta quarta-feira, poucos dias antes do segundo...

A FromSoftware finalmente apresentou Elden Ring: Shadow of the Erdtree em um trailer nesta quarta-feira, poucos dias antes do segundo aniversário do jogo original.

A expansão do RPG imensamente popular será lançada em 21 de junho, como fora antecipado ontem por um vazamento. Junto do DLC, será lançada uma nova edição completa, a Shadow of the Erdtree Edition, e uma edição de colecionador.

A edição de colecionador virá com um livro de arte de 40 páginas e uma estatueta de 46 cm de Messmer: O Impalador, que parece ser um novo chefe do jogo. Um voucher será incluído para baixar o jogo e a expansão, o que leva a crer que não haverá um disco de jogo incluído.

