Embracer Group vende a Gearbox Entertainment à Take-Two Interactive

O Embracer Group anunciou que a Gearbox Entertainment, produtora mais conhecida pela série Borderlands, está sendo vendida à Take-Two Interactive. O negócio foi fechado por US$ 460 milhões e fará com que a Gearbox se torne propriedade integral da Take-Two.

A Take-Two foi a editora dos jogos da série Borderlands, portanto parece o abrigo ideal para a Gearbox.

“Como um importante acionista de longo prazo do Grupo Embracer, acredito na estratégia do Grupo Embracer daqui para frente e estou completamente convencido de que esta transação é o melhor cenário possível e um acordo positivo líquido óbvio para o Grupo Embracer, para a Take-Two e, claro, para a Gearbox Entertainment”, disse Randy Pitchford, fundador e CEO da Gearbox Entertainment.

“Meu principal interesse é sempre a Gearbox, especialmente nosso talento e nossos clientes. Quero garantir pessoalmente aos fãs dos nossos jogos que este acordo irá garantir que as experiências que temos em desenvolvimento na Gearbox serão as melhores possíveis”.

Com o negócio, a Take-Two passa a ser proprietária das franquias Borderlands e Tiny Tina’s Wonderlands, bem como Homeworld, Risk of Rain, Brothers in Arms e Duke Nukem. Os estúdios incluídos no acordo são Gearbox Software, Gearbox Montreal e Gearbox Studio Quebec.

