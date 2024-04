Equipe de The Witcher 4 já conta com 403 desenvolvedores Com a expansão Cyberpunk 2077: Phantom Liberty lançada em setembro passado e o plano de atualizações para o jogo encerrado, a CD...

Com a expansão Cyberpunk 2077: Phantom Liberty lançada em setembro passado e o plano de atualizações para o jogo encerrado, a CD Projekt agora está focada em seu próximo grande lançamento, The Witcher 4, que agora concentra os esforços de 403 desenvolvedores ou dois terços da equipe total da produtora.

Em uma apresentação para investidores, a produtora polonesa revelou resultados satisfatórios para o ano de 2023, com volume de negócios e lucros em alta considerável em comparação com o ano anterior, em grande parte graças ao lançamento bem-sucedido de Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.

Prova da solidez da sua situação, 2023 foi, depois de 2020, o segundo melhor ano para as finanças da CD Projekt, com um volume de negócios de 228,8 milhões de euros e um lucro líquido de 104,2 milhões de euros. Além da enorme atualização 2.0 que transformou Cyberpunk 2077, a expansão Phantom Liberty foi lançada em setembro e obteve significativo sucesso comercial e de crítica. A CDPR faturou 696 milhões de euros com Cyberpunk 2077 em pouco mais de três anos, e como explica o diretor financeiro Piotr Nielubowicz, ter permitido que a franquia se reconectasse com um sentimento positivo é crucial para a CD Projekt, que pretende lançar uma sequência, de codinome Orion, ainda em fase de pré-produção e atualmente rodeado por uma equipe de 47 desenvolvedores.

Mas a maior parte da equipe da CD Projekt está hoje focada em Polaris, o primeiro capítulo da nova trilogia The Witcher, que deve encerrar sua pré-produção e entrar em fase de produção de fato no segundo semestre de 2024. A CD Projekt também tem 37 desenvolvedores envolvidos na pré-produção de Sirius, um jogo multiplayer da série The Witcher. Enquanto isso, o estúdio polonês Fool’s Theory, que acaba de lançar The Thaumaturge, em breve começará a trabalhar em um remake do primeiro The Witcher.

Ainda mais distante, o projeto de codinome Hadar representa uma licença original que a CD Projekt pretende construir para torná-la um terceiro grande pilar ao lado de The Witcher e Cyberpunk 2077. Cerca de vinte desenvolvedores estão atualmente desenhando os contornos desse novo universo.

