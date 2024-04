Esquadrão Suicida: Mate a Liga da Justiça definha, mas tem primeira temporada de conteúdo confirmada Apesar do fracasso já consumado pela crítica e público, Esquadrão Suicida: Mate a Liga da Justiça continuará com seu plano de atualizações...

Apesar do fracasso já consumado pela crítica e público, Esquadrão Suicida: Mate a Liga da Justiça continuará com seu plano de atualizações, ao menos na primeira temporada, agora confirmada para estrear no dia 28 de março com a adição do Coringa.

Ao mesmo tempo em que anunciou a data para a primeira temporada de conteúdos, a Warner Bros. adiou mais uma vez o lançamento do jogo na Epic Games Store. O jogo deveria ter saído na loja da Epic junto do lançamento nos consoles e Steam em 2 de fevereiro, mas foi adiado para 5 de março e agora atrasado mais uma vez. A nova previsão é de lançamento no dia 26 de março nesta plataforma.

Recentemente, o CFO da Warner Bros Discovery, Gunnar Wiedenfels, admitiu que Esquadrão Suicida: Mate a Liga da Justiça ficou “aquém das expectativas” da empresa, o que comprometeu as finanças da Warner Bros. Games no primeiro trimestre. No ano passado, a editora teve melhor sorte com o lançamento de Hogwarts Legacy, um enorme sucesso de crítica e público.

O pico diário de jogadores de Esquadrão Suicida: Mate a Liga da Justiça na Steam já é mais baixo que o de Gotham Knights, outro jogo não tão bem sucedido da Warner e que foi lançado há quase um ano e meio.

