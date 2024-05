Estúdio Arrowhead, de Helldivers 2, quer se tornar a “próxima FromSoftware ou Blizzard”

Alto contraste

Empolgado com o sucesso de Helldivers 2, o estúdio sueco Arrowhead descartou a possibilidade de ser adquirido pela Sony ou qualquer outra grande empresa e agora almeja se tornar a “próxima FromSoftware ou Blizzard”, caminhando com suas próprias pernas.

O efeito mais imediato do sucesso de Helldivers 2 na organização do Arrowhead se deu internamente, com a troca do CEO Johan Pilestedt, que deixará o cargo para focar sua energias no processo criativo, atuando como diretor de criação e presidente. A vaga de CEO será preenchida pelo ex-diretor de desenvolvimento de negócios da Paradox Interactive, Shams Jorjani.

“Tenho pensado na jornada que temos pela frente para Arrowhead, nos jogos futuros que faremos e na gestão da organização além dos cerca de 120 desenvolvedores que temos atualmente”, comentou Pilestedt. “Percebi que administrar uma organização com mais de 100 pessoas, por maior que seja, significa que terei que escolher entre aprofundar meu amor pela criação de jogos ou pela área de negócios. Então entrei em contato com Shams. Almoçamos e perguntamos a ele se eu reconsiderasse dirigir a Arrowhead pela próxima década e precisasse contratar um novo CEO, se ele estaria interessado”.

Com o convite aceito, Jorjani comentou: “Quando você conversa com criativos como Johan, não é como se ele quisesse se aposentar. Helldivers 2 não é o destaque de sua carreira. Espero que seja o quarto melhor jogo que ele já fez. A Bethesda tem Todd Howard, a Kojima Productions tem Kojima, a Remedy tem Sam Lake, mas quando você pergunta quem dirige essas empresas, quem é o CEO ou diretor administrativo, você não consegue nomear o humilde servo [risos] nos bastidores. Então essa é a configuração. Como podemos permitir que Johan faça mais Helldivers, e o que trago é uma estrutura em torno disso”.

Os rumores de que a Sony, que atuou como editora de Helldivers 2, estaria próxima de fechar a aquisição do Arrowhead foram descartados por Johan Pilestedt, que agora tem a ambição de crescer como estúdio independente.

“Temos orgulho de ser um estúdio independente. Temos que ver o que o futuro reserva, mas não há nada nos planos em que queiramos ser adquiridos por alguém”, disse ele. “Quero ver quão alto podemos voar. E trazendo o [novo CEO] Shams [Jorjani] a bordo, temos um bom potencial para concretizar esse futuro de nos tornarmos a próximo FromSoftware ou Blizzard”.

Helldivers 2 se tornou o jogo da Sony com vendas mais rápidas de todos os tempos, “superando em muito as expectativas”. Em três meses foram mais de 12 milhões de cópias vendidas no PC e PS5.

