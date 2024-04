Estúdio Supermassive Games, de Until Dawn, anuncia demissão em massa O estúdio britânico Supermassive Games, especializado em jogos de terror como Until Dawn, The Quarry e The Dark Pictures, anunciou...

O estúdio britânico Supermassive Games, especializado em jogos de terror como Until Dawn, The Quarry e The Dark Pictures, anunciou nesta segunda-feira que irá demitir boa parte de sua equipe.

De acordo com a Bloomberg, 150 pessoas foram informadas que seus empregos estavam em risco e 90 serão dispensadas na primeira leva de demissões. O estúdio atualmente emprega cerca de 350 pessoas.

Pelas redes sociais, o Supermassive Games justificou as demissões pelos “desafios significativos” enfrentados pela indústria de jogos desde o ano passado, aos quais o estúdio “não é imune”.

“Não é nenhum segredo que a indústria de jogos enfrenta atualmente desafios significativos e, infelizmente, não estamos imunes a isso”, escreveu o Supermassive Games.

“Depois de muita deliberação e com profundo pesar, estamos, portanto, empreendendo uma reorganização da Supermassive Games. Como resultado, estamos entrando em um período de consultas, que prevemos que resultará na perda de alguns de nossos colegas. Esta não é uma decisão tomada levianamente, com muitos esforços feitos para evitar este resultado”, continuou a mensagem do estúdio.

“Estamos todos conscientes de quão perturbador e difícil este processo será para todos os nossos funcionários e trabalharemos em estreita colaboração com todos os envolvidos para garantir que o processo seja conduzido da forma mais respeitosa e compassiva possível. Estamos empenhados em concentrar os nossos esforços nos nossos principais pontos fortes e nos próximos títulos para garantir a sustentabilidade contínua da empresa”.

A onda de demissões nas produtoras de jogos começou em 2023 e atingiu de estúdios pequenos a grandes produtoras ao redor do mundo. As causas desta crise seriam muitas, mas estão relacionadas principalmente à retração na economia mundial desde a pandemia, a alta dos juros e a consequente dificuldade em garantir investimentos e ao risco crescente de lançar jogos em um mercado cada vez mais concorrido.

