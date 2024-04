Estúdio Toys for Bob, de Crash Bandicoot e Skylanders, se separa da Activision O estúdio californiano Toys for Bob, de jogos como Skylanders e Crash Bandicoot 4, se tornará um estúdio independente 19 anos após...

Alto contraste

A+

A-

Estúdio Toys for Bob, de Crash Bandicoot e Skylanders, se separa da Activision Estúdio Toys for Bob, de Crash Bandicoot e Skylanders, se separa da Activision (Outerspace)

O estúdio californiano Toys for Bob, de jogos como Skylanders e Crash Bandicoot 4, se tornará um estúdio independente 19 anos após ser adquirido pela Activision.

Nos últimos anos, o Toys for Bob trabalhou principalmente como equipe da apoio para o desenvolvimento dos jogos da série Call of Duty, mas ainda lançou um projeto próprio, Crash Team Rumble, no ano passado.

A decisão de se tornar independente é uma alternativa encontrada pela liderança do estúdio a fechar as portas em definitivo, já que a equipe havia sido bastante comprometida pelas demissões anunciados pela Microsoft, a nova dona da Activision, no começo do mês. Na ocasião, foram dispensados 86 funcionários, mas o estúdio informou que operando por trabalho remoto.

“Esta oportunidade nos permite retornar às nossas raízes de ser um estúdio pequeno e ágil”, comentou o estúdio em um comunicado. “Para tornar esta notícia ainda mais emocionante, estamos explorando uma possível parceria entre nosso novo estúdio e a Microsoft. E embora estejamos nos primeiros dias de desenvolvimento de nosso próximo jogo e longe de fazer qualquer anúncio, nossa equipe está animada para desenvolver novas histórias, novos personagens e novas experiências de jogo”.

O post Estúdio Toys for Bob, de Crash Bandicoot e Skylanders, se separa da Activision apareceu primeiro em Outer Space.