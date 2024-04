Ex-Tango Gameworks e Capcom, Shinji Mikami fala pela primeira vez sobre novo estúdio

Alto contraste

Discreto desde sua saída do Tango Gameworks, Shinji Mikami falou pela primeira vez sobre as circunstâncias da fundação de seu novo estúdio, o Kamuy.

Embora tenha sido o fundador do Tango Gameworks, ao qual cedeu seu prestígio, permitindo que o estúdio se envolvesse em produções AAA desde sempre, Mikami revelou que sua liderança não durou muito tempo e ele passou a ser “mais um funcionário” do estúdio.

“Fui CEO apenas por seis meses. Acho que muitas pessoas achavam que eu era o representante, mas não estava longe de ser apenas mais um funcionário. Eu tinha o título de produtor, mas não era executivo nem nada parecido”, revelou Mikami em uma conversa com o canal Byking.

O “rebaixamento” de Mikami se deu logo após ele fundar o Tango em março de 2010, quando em dificuldades financeiras ele concordou em vender o estúdio para a ZeniMax Media, o que o tornou o primeiro estúdio japonês da Bethesda em outubro do mesmo ano. Mais precisamente, a Tango passou a se chamar ZeniMax Asia, subsidiária do grupo fundado inicialmente em janeiro de 2008 para distribuir e promover os jogos da Bethesda na Ásia, mas a unidade de desenvolvimento de Mikami teve autorização de se identificar pela marca Tango Gameworks.

Surpreendentemente, Mikami conta que pensava em deixar a Tango Gameworks há mais de 8 anos, prazo que só adiou por sentido de responsabilidade para com os projetos importantes do estúdio, como The Evil Within, The Evil Within 2, Ghostwire Tokyo e Hi-Fi Rush. Entre as principais motivações para a sua saída, o veterano de 58 anos menciona o desejo de cultivar um ambiente que permitisse aos jovens criadores ganhar experiência através de ciclos de produção mais curtos. E é este o objetivo de seu novo estúdio Kamuy, que não terá ambições AAA mas sim atuará como um criador de jogos mais originais e de orçamentos modestos.

Shinji Mikami também comentou que quer se afastar do gênero de terror de sobrevivência ao qual esteve associado durante grande parte de sua carreira.

