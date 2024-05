Final Fantasy 7 Rebirth, Final Fantasy 16 e Foamstars venderam abaixo do esperado O preço das ações da Square Enix caiu quase 16% após a divulgação de resultados abaixo do esperado para o ano encerrado em março de...

Alto contraste

A+

A-

O preço das ações da Square Enix caiu quase 16% após a divulgação de resultados abaixo do esperado para o ano encerrado em março de 2024, consequência de vendas decepcionantes para os principais lançamentos da marca.

Durante a apresentação do balanço da Square Enix na segunda-feira, o presidente da empresa, Takashi Kiryu, disse que Final Fantasy 7 Rebirth, Final Fantasy 16 e Foamstars ficaram aquém da receita e do lucro esperados. Com isso, uma revisão dos planos e métodos de desenvolvimento está sendo implementada, o que já resultou no cancelamento de alguns projetos não anunciados e a decisão de seguir um modelo multiplataforma nos próximos anos, diferente do atual que privilegiava ora o PlayStation, ora o Switch com jogos exclusivos.

O preço das ações da Square Enix estava em 6.268 no início dos negócios da Bolsa de Valores de Tóquio na terça-feira e despencou para 5.268 no fechamento, uma queda de 15,95%.

Segundo o presidente da Square Enix, as vendas de Final Fantasy 16 ficaram dentro das expectativas quando o jogo foi lançado, mas não mantiveram o ritmo e o jogo acabou ficando longe da meta estimada pela empresa para o ano financeiro. O desempenho de FF16 está alinhado com o “hype” que se viu no lançamento, quando os trailers e a demo deixaram boa impressão, e o ar de decepção à medida em que as pessoas jogavam e as criticas se tornavam mais contundentes.

Publicidade

Já Final Fantasy 7 Rebirth e Foamstars não conseguiram atingir as metas internas desde o primeiro dia.

A Square Enix esperava fechar o ano 2023-2024 com lucro operacional de 57 bilhões de ienes (US$ 364 milhões), mas acabou conseguindo apenas 40 bilhões de ienes (US$ 255 milhões).

O post Final Fantasy 7 Rebirth, Final Fantasy 16 e Foamstars venderam abaixo do esperado apareceu primeiro em Outer Space.