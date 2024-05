FromSoftware mostra novo inimigo do DLC de Elden Ring Faltando pouco mais de um mês do lançamento do DLC Shadow of the Erdtree para Elden Ring, a FromSoftware divulgou uma imagem de um...

Faltando pouco mais de um mês do lançamento do DLC Shadow of the Erdtree para Elden Ring, a FromSoftware divulgou uma imagem de um novo inimigo “de poder inimaginável” do jogo.

“Inimigos temíveis de poder inimaginável esperam por você no Reino das Sombras”, escreveu a produtora na legenda da imagem, que mostra uma criatura com máscara dourada, múltiplos chifres e braços musculosos.

Elden Ring: Shadow of the Erdree será lançado em 21 de junho no PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.

