Front Mission 2 Remake tem lançamento marcado no PC, PlayStation e Xbox A editora Forever Entertainment anunciou que Front Mission 2 Remake deixará de ser um exclusivo do Switch em breve, com versões...

A editora Forever Entertainment anunciou que Front Mission 2 Remake deixará de ser um exclusivo do Switch em breve, com versões para PC, PlayStation e Xbox chegando no dia 30 de abril.

Tal como o seu antecessor, Front Mission 2 Remake recicla o jogo de 1997 com gráficos 3D simples. Além da direção artística ter dividido opiniões no lançamento do Switch, o desenvolvedor Storm Trident também chamou atenção pela tradução em inglês que dá a impressão de ter sido feita por IA, seja qual for o idioma escolhido. Um patch foi então publicado algumas semanas após seu lançamento no Switch para tentar corrigir os erros mais grosseiros. Para quem não tem medo de gramática ultrapassada, Front Mission 2 Remake inclui novas tomadas de câmera para as sequências de ataque, mas também uma trilha sonora original reformulada e tempos de carregamento reduzidos.

Quanto ao remake do terceiro episódio, nenhuma informação concreta foi comunicada desde que a trilogia foi anunciada em setembro de 2022.

A exclusividade deste RPG tático no Nintendo Switch durou, portanto, apenas seis meses. O jogo será lançado simultaneamente para PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S em 30 de abril, com uma demo bônus disponível agora no Steam.

