Ghost of Tsushima pode ser anunciado para PC esta semana A Sony pode anunciar uma versão para PC de Ghost of Tsushima esta semana, de acordo com o jornalista Nick Baker, do site Xbox Era...

Ghost of Tsushima pode ser anunciado para PC esta semana Ghost of Tsushima pode ser anunciado para PC esta semana (Outerspace)

A Sony pode anunciar uma versão para PC de Ghost of Tsushima esta semana, de acordo com o jornalista Nick Baker, do site Xbox Era, que já antecipou informações corretamente em outras ocasiões.

“Ouvi dizer que poderemos receber algo sobre a versão para PC do Ghost of Tsushima em breve. Talvez por volta do dia 5?”, escreveu Baker no X.

Ghost of Tsushima foi lançado em 2020, portanto é anterior a muitos jogos exclusivos do PlayStation que já apareceram no PC, como Returnal e Horizon: Forbidden West.

O anúncio de uma versão para PC não seria grande surpresa a esta altura, ainda mais em um momento no qual o PlayStation precisa expandir seu mercado e entregar melhores resultados. No mês passado, Helldivers 2, apoiado pela Sony, foi lançado para PC e PS5 simultaneamente e se tornou um grande sucesso principalmente por conta dos usuários do PC.

Ghost of Tsushima também é uma franquia que a Sony irá explorar com um filme, que já tem roteiro pronto e será dirigido por Chad Stahelski, da série John Wick.

I’m hearing that we might be getting something about the Ghost of Tsushima PC port pretty soon. Maybe around the 5th? — Balatro Nick  (@Shpeshal_Nick) March 1, 2024

