Grandia HD Collection traz os dois JRPGs clássicos remasterizados no PlayStation e Xbox Grandia HD Collection traz os dois JRPGs clássicos remasterizados no PlayStation e Xbox (Outerspace)

Grandia, a série de JRPG que se destacou no Sega Saturn no final dos anos 90, está sendo remasterizada para as plataformas modernas, que terão os dois primeiros jogos com visuais modernizados.

Intitulada Grandia HD Collection, a remasterização será lançada para PlayStation 4 e Xbox One em 26 de março de 2024. O lançamento será em formato digital, mas a Limited Run Games fará edições físicas para colecionadores, com encomendas abertas a partir de 15 de março de 2024.

Naturalmente, as versões para PlayStation 4 e Xbox One de Grandia HD Collection serão compatíveis com PlayStation 5 e Xbox Series X|S, respectivamente.

Grandia HD Collection incluirá:

Duas histórias nostálgicas: Os fãs podem acompanhar as duas jornadas icônicas no mundo de GRANDIA com várias atualizações mais uma vez. Descubra o que está além do Fim do Mundo com o jovem aventureiro Justin em GRANDIA e, eras depois, proteja o mundo da escuridão eterna com o mercenário Ryudo em GRANDIA II.

Visuais modernizados: Esta versão de GRANDIA e GRANDIA II inclui UI aprimorada, sprites e arte de textura que trazem a aparência icônica dos clássicos retrô aos padrões contemporâneos, incluindo suporte widescreen e cinemáticas originais visualmente aprimoradas.

Combate clássico da velha escola: A série GRANDIA apresenta combate clássico de RPG, com ataques físicos e feitiços elementais em um sistema de batalha que combina mecânica em tempo real e baseada em turnos. A adição do Hard Mode oferece aos jogadores um desafio memorável enquanto exploram o mundo de GRANDIA II.

Suporte a idiomas: A coleção GRANDIA HD inclui opções de áudio em japonês e inglês, bem como suporte a idiomas em inglês, francês, alemão, japonês, coreano e chinês (simplificado e tradicional).

