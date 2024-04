Grim Fandango, Day of the Tentacle e Full Throttle remasterizados estão a caminho do PS5 Versões remasterizadas dos clássicos Grim Fandango, Day of the Tentacle e Full Throttle devem ser lançados em breve para o PlayStation...

Grim Fandango, Day of the Tentacle e Full Throttle remasterizados estão a caminho do PS5 (Outerspace)

Versões remasterizadas dos clássicos Grim Fandango, Day of the Tentacle e Full Throttle devem ser lançados em breve para o PlayStation 5, como indica uma atualização no site de classificação etária de Taiwan.

Grim Fandango Remastered, Day of the Tentacle Remastered e Full Throttle Remastered foram lançados em 2015, 2016 e 2017, respectivamente, para PC, PS4 e PS Vita, e mais tarde apareceram no Xbox, após a Microsoft anunciar a aquisição do estúdio Double Fine, proprietário das marcas e responsável pelo desenvolvimento das remasterizações.

Os três jogos marcaram o fim da época áurea do gênero adventure, no começo da década de 90, quando o advento do CD-ROM permitiu recursos como vozes, cenários mais variados e animações mais complexas, aplicados à fórmula consagrada por outros títulos lançados pela LucasArts.

Day of the Tentacle, de 1993, foi a sequência de Maniac Mansion, criado pelo deisnger Ron Gilbert. Já Full Throttle, de 1995, foi concebido pelo fundador da Double Fine, Tim Schafer, que viria a fazer sua obra-prima, Grim Fandango, em 1998.

