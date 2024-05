Helldivers 2 é o mais vendido de 2024; Dragon’s Dogma 2 já supera DD1 e Dark Arisen juntos

Alto contraste

O começo de 2024 trouxe boas notícias para a Sony e a Capcom, que estão colhendo os frutos do sucesso de duas franquias alçadas a um novo nível de popularidade com Helldivers 2 e Dragon’s Dogma 2.

Palworld à parte, o mais surpreendente sucesso do ano é Helldivers 2, que liderou os rankings de fevereiro e março como jogo premium mais vendido e no momento ocupa o 7º lugar em vendas vitalícias, em dólares americanos, para jogos publicados pela Sony após dois meses de disponibilidade.

Já Dragon’s Dogma 2 conseguiu ultrapassar o faturamento vitalício de Dragon’s Dogma e Dragon’s Dogma: Dark Arisen em apenas um mês de disponibilidade, o que certamente passa uma mensagem positiva para os executivos da Capcom sobre a viabilidade da franquia, apesar do conflito existente entre os fãs sobre a qualidade do jogo, que tem sido amado por uns e criticado por outros.

Dragon’s Dogma 2 é o terceiro jogo mais vendido de 2024 até agora, atrás de Helldivers 2 e Modern Warfare 3.

Estas informações preliminares foram publicadas pela empresa de pesquisa Circana, que monitora o mercado de jogos nos EUA e publicou um relatório nesta quarta-feira.

Já Rise of the Ronin, que foi ofuscado por Dragon’s Dogma 2 ao ser lançado no mesmo dia em março, ficou em 5º lugar entre os mais vendidos do mês, seguido por Princess Peach Showtime no 6º lugar, Unicorn Overload no 8º lugar e WWE 2K24 no 9º lugar.

O relatório da Circana também mostra que as vendas de software e acessórios aumentaram 9% em relação ao mês de março do ano anterior, mas as vendas de hardware caíram 32%.

