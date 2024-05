Helldivers 2 se torna o jogo de venda mais rápida na história da Sony Apesar do recente fiasco nas comunicações em torno da exigência de uma conta do PlayStation para jogadores do PC, que foi rapidamente...

Apesar do recente fiasco nas comunicações em torno da exigência de uma conta do PlayStation para jogadores do PC, que foi rapidamente abandonada, Helldivers 2 segue trazendo boas notícias para a Sony, que está comemorando um novo recorde: o jogo é o que mais rápido chegou aos 12 milhões vendidos na história da empresa.

As 12 milhões de vendas foram conseguidas em apenas 12 semanas. O desempenho impressionante é tecnicamente superior aos resultados de God of War Ragnarok, o grande lançamento do PS5 em 2022 (embora também presente no PS4), que alcançou 11 milhões de vendas em 10 semanas. Mas antes que Helldivers 2 seja considerado a nova franquia número 1 do PlayStation, é importante lembrar que o jogo atingiu um público mais amplo graças ao lançamento simultâneo no PC, o que não acontece com os outros AAA do PlayStation.

Outros lançamentos simultâneos no PC ocorrerão nos próximos anos, principalmente nos jogos do tipo GAAS (jogos como serviço).

Nos resultados financeiros da Sony para o ano encerrado em março de 2024, a divisão do PlayStation foi responsável por mais um ano de recordes em termos de receita, apesar de uma queda acima do esperado na venda de hardware do PS5.

Foram vendidos 20,8 milhões de consoles PlayStation 5 durante o ano fiscal, elevando a contagem total a 59,3 milhões até o momento. A meta no começo do exercício era de 25 milhões de unidades vendidas do PS5, mas foi revisada para 21 milhões em fevereiro.

O desempenho atual do PlayStation 5 está alinhado com o que o PlayStation 4 tinha conseguido no mesmo estágio de sua existência (60 milhões de unidades).

Na parte do software, as vendas aumentaram 17% em relação ao ano anterior, elevando o faturamento para 4,26 trilhões de ienes. A variação na taxa de câmbio, especificamente a valorização do dólar frente ao iene, ajudaram a inflar este número, mas ainda assim houve crescimento dos negócios a partir de vendas de jogos de terceiros, conteúdo adicional e, é claro, o sucesso acima do esperado de Helldivers 2.

Para o atual ano fiscal, a Sony espera queda nas vendas de jogos e hardware. São esperadas vendas de 18 milhões de unidades do PS5 no ano, enquanto as vendas de software não terão o apoio de um grande lançamento AAA da própria Sony neste período de 12 meses.

Os usuários ativos mensais da PlayStation Network aumentaram 10 milhões em relação ao ano anterior, para 118 milhões (contra 108 milhões), mas houve queda em relação aos 123 milhões do último trimestre.

As vendas de software (PS4 e PS5) aumentaram 22,2 milhões ano a ano, para 286,4 milhões de unidades. O software digital foi responsável por 70% das vendas anuais de jogos, em comparação com 67% no ano passado.

