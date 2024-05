Helldivers 2 sofre “review bombing” após Sony exigir uso de conta do PlayStation no PC Um dos maiores sucessos do ano, Helldivers 2 começou a receber uma enxurrada de críticas negativas na Steam após a Sony anunciar nesta...

Um dos maiores sucessos do ano, Helldivers 2 começou a receber uma enxurrada de críticas negativas na Steam após a Sony anunciar nesta sexta-feira que os usuários do PC precisão vincular seus perfis a uma conta na PlayStation Network.

O comunicado de imprensa em questão explica que a ligação entre as contas Steam e PlayStation Network deveria ter sido necessária desde o lançamento do jogo, mas que problemas técnicos encontrados naquela ocasião atrasaram temporariamente esta etapa.

A Sony e o estúdio Arrowhead justificam a necessidade de vincular contas por uma questão de proteção. “Este sistema é o nosso principal meio de proteger os jogadores contra o jogo e o abuso e permite-nos banir jogadores que se envolvam neste tipo de prática. Também permite que jogadores que foram banidos contestem esta decisão”, diz o comunicado

A medição certamente será útil para contar os jogadores Steam no ecossistema PlayStation e embelezar os próximos relatórios financeiros da Sony. E é uma prática comum, usada também pela Microsoft com Sea of Thieves, por exemplo, ou com os jogos da Blizzard.

Mas mesmo que tivesse nos planos desde o primeiro dia, a sensibilidade à flor da pele de muitos jogadores de PC foi atingida e uma onda de protestos diante da ideia de ter que criar uma conta fora dos limites da Steam. Muitos argumentam que não sabiam que haveria esta necessidade, apesar da ficha do jogo na Steam indicar claramente desde antes do lançamento a necessidade de criação da conta em questão. Uma mensagem sobre isso também está presente nos trailers do jogo.

Alguns mais exaltados estão exigindo um reembolso tardio da compra do jogo. Outros apenas dedicaram alguns minutos do dia para redigir avaliações negativas. Mas quem preferir gastar cerca de dez segundos para a criação de uma conta na PSN terá até o dia 6 de maio para passar pelo doloroso processo.

