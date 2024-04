Hollow Knight: Silksong aparece em classificação coreana e é atualizado na loja do Xbox A classificação etária da Coreia do Sul aprovou recentemente Hollow Knight: Silksong com o selo para maiores de 12 anos, indicando...

Alto contraste

A+

A-

A classificação etária da Coreia do Sul aprovou recentemente Hollow Knight: Silksong com o selo para maiores de 12 anos, indicando que o lançamento do jogo está próximo.

Ainda sem data de lançamento anunciada, o muito aguardado “metroidvania” apareceu na base de dados da entidade sul-coreana no final de fevereiro, e foi descoberta agora por fãs ansiosos por novidades.

Embora as classificações etárias raramente indiquem um lançamento imediato, e em alguns casos pode haver um semestre inteiro entre os dois acontecimentos, Hollow Knight: Silksong também deu sinais de vida na loja Xbox, onde os jogadores agora podem colocar o jogo em sua lista de desejos. Sarah Bond, presidente do Xbox, respondeu à notícia lembrando que Silksong estará disponível no primeiro dia no Game Pass.

Hollow Knight: Silksong está previsto para algum dia de 2024 no PC, Switch, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 e PS5.

O post Hollow Knight: Silksong aparece em classificação coreana e é atualizado na loja do Xbox apareceu primeiro em Outer Space.