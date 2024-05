Alto contraste

A+

A-

A Crytek anunciou que seu longevo PvPvE Hunt: Showdown será reformulado em agosto usando o CryEngine 5.11, o que resultará em um jogo exclusivo do PC, PS5 e Xbox Series X|S, e não mais compatível com os consoles da antiga geração.

“Este verão dará início a uma nova era de Hunt, já que nossa atualização para CryEngine 5.11 entrará no ar em 15 de agosto de 2024”, disse David Fifield, gerente geral da franquia Hunt. “Depois que isso estiver no ar e rodando nativamente nos consoles PlayStation 5 e Xbox Series, você não poderá mais jogar nas gerações mais antigas de consoles e precisará fazer upgrade”.

“Para os afetados, mais uma vez, queremos ser claros – suas contas de jogador e direitos para Hunt: Showdown e todos os DLCs relacionados são transferidos para a nova versão sem custo adicional quando você estiver pronto para fazer a transição de hardware”.

Mais detalhes sobre esta atualização serão revelados pelo Crytek em outras oportunidades. A produtora antecipa que esta transição foi pensada como um relançamento do título, com uma interface reformulada, mecânica ajustada, progressão redigitada e acima de tudo um mapa totalmente novo. Publicações semanais dos desenvolvedores acompanharão a transição até agosto para dissecar a filosofia do estúdio, bem como seus esforços para lutar contra trapaceiros e as estatísticas coletadas em pesquisas.

Publicidade

O post Hunt : Showdown muda a geração PS5 e Xbox Series com grande atualização em agosto apareceu primeiro em Outer Space.