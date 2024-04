Kingdom Come: Deliverance 2 é anunciado em trailer A editora Deep Silver e o Warhorse Studio anunciaram Kingdom Come: Deliverance 2, a sequência do RPG medieval de 2018 que fez sucesso...

A editora Deep Silver e o Warhorse Studio anunciaram Kingdom Come: Deliverance 2, a sequência do RPG medieval de 2018 que fez sucesso por sua proposta de realismo medieval, ao invés de fantasia.

A experiência que foi atípica em 2018 influenciou vários jogos medievais realistas desde então, e seu sucesso permitiu que o Warhorse Studio crescesse para uma equipe de 250 pessoas, que agora pretende colocar em prática todas as ideias que eles tiveram que deixar de fora em Kingdom Come: Deliverance, seja por falta de tempo, recursos ou experiência.

Kingdom Come: Deliverance 2 terá como cenário central a cidade checa Kutna Hora (ou Kuttenberg), um grande centro urbano na região da Boêmia Central e uma cidade histórica real.

Os jogadores voltarão a interpretar Henry, como escudeiro de Sir Hans, e o jogo desenvolverá o “bromance” entre os dois personagens, enquanto o protagonista ainda busca vingar sua família morta na primeira obra. O Warhorse promete duas horas de cenas adicionais com uma história mais longa e o desejo de torná-la mais épica. O sistema criminal também foi reformulado com NPCs que reagem de forma diferente dependendo de suas ações e de sua reputação. Novas armas e combates refinados também estão nos planos.

“Nesta sequência emocionante, os jogadores atravessarão uma paisagem medieval meticulosamente trabalhada, desde os humildes confins de uma forja de ferreiro até a grandeza das cortes reais, enquanto navegam pelas correntes traiçoeiras de um reino dilacerado pela guerra civil”, diz o estúdio.

O cenário de Kingdom Come: Deliverance 2 terá o dobro do tamanho daquele do primeiro jogo.

“Os jogadores podem explorar o belo e diversificado Paraíso Boêmio (um local do mundo real que você ainda pode visitar na República Tcheca) com o majestoso Castelo Trosky e depois visitar o ambiente urbano da cidade mineradora de prata de Kuttenberg (patrimônio mundial da Unesco)”, revelou a produtora.

Sobre o realismo, que contrasta com a fantasia de jogos populares como Elden Ring e Dragon’s Dogma, a produtora entende que será importante manter esta característica como diferencial, mas reconhece que nem tudo funcionou bem no primeiro jogo. “Kingdom Come: Deliverance é muito especial na maneira como se aborda e pensa sobre si mesmo, e analisamos o que funcionou bem, e o que talvez tenha sido um pouco exagerado, para tentar tornar a experiência geral mais suave para todos, sem sacrificar o verdadeiro alma do KCD. Os fãs mais antigos se sentirão em casa, e os recém-chegados ficarão entusiasmados com uma experiência verdadeiramente envolvente”, explica o estúdio.

Kingdom Come: Deliverance 2 tem lançamento previsto para 2024 no PC, PS5 e Xbox Series X|S.

