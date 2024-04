Mass Effect 5 está sendo feito por veteranos da trilogia inicial, diz produtor

Alto contraste

A BioWare confirmou que a equipe de desenvolvimento de Mass Effect 5 está sendo liderada por veteranos que trabalharam na trilogia original, concluída em 2012.

Ainda em pré-produção e muito longe de ser lançado, Mass Effect 5 foi mencionado pela primeira vez em 2020 e anualmente é lembrado por pequenos teasers da BioWare, que decidiu deixá-lo em segundo plano até a conclusão do desenvolvimento de Dragon Age: Dreadwolf.

Agora, pelo X, o produtor executivo de Mass Effect 5 respondeu uma mensagem de um fã que perguntava sobre a presença de veteranos da série na equipe de desenvolvimento, confirmando que, de fato, há uma espinha dorsal formada por pessoas envolvidas com a trilogia inicial.

“Produtor executivo, Diretor de Arte, Diretor de Criação e Diretor de Jogo são todos veteranos da trilogia”, anunciou Michael Gamble, que ocupa o primeiro cargo citado em Mass Effect 5.

A informação deve ser um alívio para os fãs, que consideram os três primeiros Mass Effect jogos muito superiores a Mass Effect Andromeda, que foi criado por uma equipe diferente da BioWare.

Há também preocupação com o estado atual da produtora, que recentemente foi afetada pelas ondas de demissões no setor. Estas teriam ao menos poupado as equipes que trabalhavam em Mass Effect 5 e Dragon Age Dreadwolf.

A questão que permanece sem resposta no momento é quem Casey Hudson, diretor da trilogia inicial de Mass Effect, levou consigo para seu próprio estúdio, o Humanoid Studio, onde outro RPG de ficção-científica está sendo criado. Também sabemos que Drew Karpyshyn, roteirista de ME 1 e 2, foi demitido após ME2 e Jay Watamaniuk (um dos roteiristas históricos da saga) deixou a BioWare em julho de 2023. Já Mac Walters, produtor da primeira trilogia, também criou seu próprio estúdio, o Worlds Untold, em 2023.

