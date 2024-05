Alto contraste

Metal Gear Solid Delta, o remake de Metal Gear Solid 3: Snake Eater, pode ser lançado apenas em 2025, de acordo com informações obtidas pelo notório vazador francês Billbil-kun, do site Dealabs.

Embora a Konami não tenha anunciado a data de lançamento de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, o jogo constava no início do ano em peças de marketing do PlayStation sobre os lançamentos mais aguardados de 2024. Porém, o lançamento pode ser empurrado para 2025, de acordo com informações obtidas por Billbil-kun a partir de um “gigante da distribuição global”.

Este “gigante da distribuição” estaria considerando um lançamento de MGS Delta em 31 de dezembro de 2025, o que é um artifício geralmente usado por lojas e distribuidoras para manejar a data ao longo do ano. Neste caso, qualquer data em 2025.

Segundo Billbil-kun, o anúncio da data e o início das pré-encomendas do jogo serão anunciadas imediatamente após uma nova exibição do jogo, que deverá ocorrer nos próximos 10 dias, talvez durante a apresentação Summer Game Fest em 7 de junho.

A Konami estaria preparando duas edições físicas do jogo para PS5 e Xbox Series X|S, com a edição Standard custando US$ 69,99 e uma edição de colecionador custando US$ 199,99. No PC, o jogo será lançado apenas em mídia digital.

O post Metal Gear Solid Delta pode ser adiado para 2025 apareceu primeiro em Outer Space.