Microsoft confirma inclusão de Call of Duty: Black Ops 6 no Game Pass

A Microsoft confirmou, aparentemente um pouco antes do planejado, que Call of Duty: Black Ops 6 será incluído na assinatura do Game Pass desde o dia do lançamento.

A confirmação veio através de uma notificação enviada pelo app oficial do Xbox nos smartphones, onde se lia: “Anunciado agora: Call of Duty Black Ops 6 chegará ao Game Pass no primeiro dia ainda este ano!”.

No momento, clicar nesta notificação leva os usuários a uma tela de erro, o que nos leva a crer que a notificação provavelmente foi enviada antecipadamente por engano.

Na semana passada, o Wall Street Journal antecipou que o novo Call of Duty seria incluído na assinatura do Xbox Game Pass e que a Microsoft também poderia alterar o preço dos vários níveis de assinatura para compensar a nova oferta generosa.

A inclusão de Call of Duty: Black Ops 6 no Game Pass desde o primeiro dia parece ser uma aposta arriscada da Microsoft para promover a plataforma e inflar o número de assinantes, já que não será mais necessário comprar o jogo por R$ 350, mas apenas assinar o Game Pass por um mês a R$ 29,99. Sendo a porção para um jogador de Call of Duty geralmente curta e descartável, a capacidade de retenção dos assinantes dependeria do engajamento com o modo multiplayer, embora este também tenda a ter prazo de validade e sofra da concorrência com o próprio Call of Duty em sua versão gratuita Warzone.

Call of Duty: Black Ops 6 será o primeiro lançamento da série desde que a Microsoft concluiu a compra da Activision Blizzard. Os jogos da série quase sempre lideram os rankings dos mais vendidos do ano há mais de uma década, o que mostra a ousadia da Microsoft ao abdicar de uma fonte de receita garantida para apostar todas as suas fichas no Game Pass.

Black Ops 6 será apresentado em detalhes durante o Xbox Games Showcase no dia 9 de junho, com uma segunda apresentação totalmente dedicada ao jogo sendo realizada logo em seguida.

