Microsoft diz que próximo Xbox será “o maior salto técnico” de um hardware Microsoft diz que próximo Xbox será “o maior salto técnico” de um hardware (Outerspace)

A Microsoft não apenas negou a intenção de desistir do hardware para focar no software como se comprometeu com o Xbox da próxima geração, que será “o maior salto técnico que você já viu em uma geração de hardware”, nas palavras da presidente do Xbox, Sarah Bond.

Bond, que participou da apresentação sobre o futuro dos negócios do Xbox na quinta-feira, abordou o assunto em resposta à preocupação dos fãs sobre o futuro do Xbox como hardware.

Muitos especularam na última semana que a decisão de lançar jogos do Xbox em outras plataformas seria o início de uma transição similar àquela feita pela Sega no começo dos anos 2000, quando a empresa desistiu de produzir consoles após o Dreamcast ser engolido pela concorrência. Hoje, o Xbox Series X|S vive situação parecida, vendendo a metade do rival PlayStation 5.

Anúncios relacionados ao hardware do Xbox devem ser feitos ainda este ano, provavelmente relacionados às revisões de meio de geração, como mostraram no ano passado documentos internos da equipe do Xbox.

“Há algumas coisas interessantes sendo lançadas em hardware que vamos compartilhar neste feriado”, disse Bond. “E também estamos investindo no roteiro da próxima geração”.

“E estamos realmente focados em entregar o maior salto técnico que você já viu em uma geração de hardware, o que o torna melhor para os jogadores e melhor para os criadores e as visões que eles estão construindo”, comentou a presidente do Xbox.

