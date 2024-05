Miyazaki diz ter “vontade grande” de continuar a série Armored Core

Alto contraste

A+

A-

O líder da FromSoftware, Hidetaka Miyazaki, reiterou o compromisso da produtora com a série Armored Core, que teve seu sexto capítulo lançado no ano passado, após um hiato de mais de uma década.

Embora o foco da produtora este ano esteja na tão aguardada expansão de Elden Ring, Miyazaki não esconde nada de seu desejo de retornar rapidamente à série de mechs que tem uma base de fãs fieis.

“A série Armored Core é muito importante para a FromSoftware. Temos uma vontade grande de continuar no futuro. Acho que Armored Core 6 foi um sucesso. Por outro lado, nem tudo foi perfeito e ainda há espaço para melhorias. Portanto, não pretendo parar por aí”, disse Miyazaki ao IGN Japão.

Armored Core 6 havia vendido mais de 700.000 cópias em 30 de setembro de 2023 somente no mercado japonês, um começo espetacular que satisfez amplamente as expectativas de Kadokawa, proprietária da FromSoftware. A mesma história consta do balanço do ano fiscal encerrado em 31 de março de 2024, onde foi informado que o jogo “superou as expectativas, principalmente no Japão”.

Publicidade

Mas apesar de agradar aos fãs com mechs grandes o suficiente para cobrir metade do mapa de Elden Ring, o famoso diretor avalia que “nem tudo foi perfeito” no jogo. “Ainda há espaço para melhorias, por isso não tenho intenção de parar por aí”, acrescenta Miyazaki. Armored Core 6 desfrutou de um monte de atualizações pós-lançamento que adicionaram partidas classificadas e buffs muito necessários para certas armas, mas ainda não recebeu as expansões que os jogos SoulsBorne da FromSoftware costumam receber.

Antes de se destacar com Demon’s Souls, Dark Souls, Bloodborne e Elden Ring, foi na saga Armored Core que Hidetaka Miyazaki estreou na indústria. O atual CEO da FromSoftware mantém, portanto, uma ligação emocional com a franquia. E como Armored Core 6 também atendeu às expectativas comerciais, não é surpresa ver Miyazaki muito otimista em relação ao futuro.

Publicidade

O próximo lançamento da FromSoftware é o DLC Shadow of the Erdtree de Elden Ring, que chega no próximo mês, em 21 de junho.

O post Miyazaki diz ter “vontade grande” de continuar a série Armored Core apareceu primeiro em Outer Space.