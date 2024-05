Nintendo chama próximo console de “novo modelo do Switch” A Nintendo deu uma clara indicação de que não assumirá grandes riscos com o console sucessor do Switch e optará por repetir a fórmula...

Alto contraste

A+

A-

A Nintendo deu uma clara indicação de que não assumirá grandes riscos com o console sucessor do Switch e optará por repetir a fórmula do console atual, criando um “Switch 2”.

Durante uma apresentação de resultados nesta terça-feira, o presidente da Nintendo, Shuntaro Furukawa, confirmou que “o sucessor do Nintendo Switch” será anunciado durante o atual ano fiscal, que termina em março de 2025. Em uma sessão de perguntas e respostas na apresentação, o executivo foi questionado sobre a possibilidade do novo console ser algo totalmente novo, o que seria uma surpresa a esta altura, e respondeu: “O próximo modelo do Switch é a maneira apropriada de descrevê-lo”.

A declaração do presidente da Nintendo combina com aquilo que os rumores já anteciparam sobre o novo console. Este seria mesmo uma evolução do Switch, com design parecido e o mesmo conceito híbrido de portátil e console tradicional ligado à TV. Uma tela maior, mas ainda com tecnologia LCD, seria uma das novidades, junto com processadores e GPU mais potentes e controles Joy-Con maiores que os do console atual, que usam sucção magnética para o encaixe com o console, em vez da tecnologia de trilho deslizante do atual modelo.

A aposta do mercado é de um lançamento do Switch 2, ou qualquer que seja o nome do console, no começo de 2025.

Publicidade

A Nintendo confirmou hoje que realizará uma apresentação Nintendo Direct em junho, mas esta será totalmente dedicada à linha de jogos do Switch no final do ano, portanto sem qualquer anúncio sobre o Switch 2.

O post Nintendo chama próximo console de “novo modelo do Switch” apareceu primeiro em Outer Space.