Nintendo diz que sucessor do Switch será anunciado “neste ano fiscal”

A Nintendo falou pela primeira vez sobre o sucessor do Switch e confirmou que anunciará o console durante o atual ano fiscal, que termina em março de 2025.

Em uma mensagem divulgada no X, o presidente da empresa, Shuntaro Furukawa, disse uma apresentação Nintendo Direct será realizada em junho para mostrar a linha de jogos do Switch para o final de 2024, mas o sucessor do Switch não será anunciado nesta ocasião.

“Este é Furukawa, presidente da Nintendo. Faremos um anúncio sobre o sucessor do Nintendo Switch neste ano fiscal”, escreveu ele.

“Já se passaram mais de nove anos desde que anunciamos a existência do Nintendo Switch em março de 2015. Realizaremos um Nintendo Direct em junho sobre a linha de software Nintendo Switch para o segundo semestre de 2024, mas esteja ciente de que haverá não haverá menção ao sucessor do Nintendo Switch durante essa apresentação”.

O comentário de Furukawa é claramente uma resposta aos acionistas que precisam entender quais são os planos para a substituição do Switch, e dá à Nintendo uma margem de manobra significativa, uma vez que o exercício em questão terminará em 31 de março, 2025. Os rumores têm convergido há algum tempo para a perspectiva de um lançamento do Switch no início de 2025, no mínimo.

As informações vazadas dos fabricantes de componentes parceiros da Nintendo dão a noção de um console que seguirá uma fórmula muito próxima do atual Switch, mas com obviamente mais potência, tela maior (possivelmente um LCD de 8 polegadas) e um novo sistema de fixação magnética para os Joy-Con. A compatibilidade retroativa com jogos Switch também parece garantida, assim como a compatibilidade com os controles Pro.

Enquanto isso, em seus resultados financeiros para o ano encerrado em março de 2024, a Nintendo anunciou que vendeu 15,7 milhões de consoles Switch, superando a previsão de 15,5 milhões e elevando a contagem total da plataforma para 141,32 milhões até o momento.

Hoje o Switch é o terceiro console mais vendido da história, atrás apenas do Nintendo DS (154 milhões) e do PlayStation 2 (160 milhões).

Mas embora os números do Switch continuem bons para a Nintendo, o console há alguns anos está em trajetória descendente e as vendas no ano atual devem cair mais 14%. Espera-se 13,5 milhões de Switch vendidos até março de 2025 e lucro líquido 38,9% menor em relação ao último exercício (de 490 bilhões de ienes para 300 bilhões de ienes).

Falando do software, a Nintendo atualizou a lista de jogos mais vendidos do Switch, que tem Mario Kart 8 Deluxe imbatível no topo.

1. Mario Kart 8 Deluxe – 61,97m (+1,39m)

2. Animal Crossing: New Horizons – 45,36m (+0,57m)

3. Super Smash Bros. Ultimate – 34,22m (+0,55m)

4. Legend of Zelda: Breath of the Wild – 31,85m (+0,24m)

5. Super Mario Odyssey – 27,96m (+0,31m)

6. Pokemon Sword/Shield – 26,27m (+0,1m)

7. Pokémon Scarlet & Violet – 24,92m (+0,56)

8. Super Mario Party – 20,66m (+0,32m)

9. Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – 20,61m (+0,33m)

10. New Super Mario Bros. U Deluxe – 17,45 (+0,45m)

This is Furukawa, President of Nintendo. We will make an announcement about the successor to Nintendo Switch within this fiscal year. It will have been over nine years since we announced the existence of Nintendo Switch back in March 2015. We will be holding a Nintendo Direct… — 任天堂株式会社(企業広報・IR) (@NintendoCoLtd) May 7, 2024