Nintendo fecha mais de 8,5 mil repositórios de emulador de Switch

A Nintendo segue sua cruzada contra o emulador de Switch Yuzu. Depois de conseguir na justiça que os responsáveis pelo emulador cessassem o desenvolvimento e pagassem uma indenização milionária, a empresa se valeu da lei DMCA americana para fechar mais de 8,5 mil repositórios que serviam para distribuir o código fonte do programa no GitHub.

Em março, assim que a justiça condenou os desenvolvedores do Yuzu a pagarem R$ 12 milhões à Nintendo e cessarem o desenvolvimento do emulador, o código do programa começou a se espalhar pelos repositórios, que são projetos colaborativos pelos quais vários voluntários podem atualizar o código. As cópias, portanto, serviam não apenas como meio de distribuição do código como uma via para que outros desenvolvedores assumissem o projeto.

Os links do GitHub que hospedam o Yuzu são considerados igualmente ilícitos pela Nintendo, que enviou uma solicitação de remoção ao GitHub para mais de 8.500 repositórios. De acordo com a Nintendo, Yuzu foi “projetado para contornar ilegalmente uma medida tecnológica que efetivamente controla o acesso a uma obra protegida pela DMCA” (a lei americana que visa proteger os direitos autorais).

Alguns projetos criados sobre o espólio do Yuzu, como o Suyu, tentaram uma abordagem diferente, incentivando os jogadores a integrarem sua própria chave criptografada do Nintendo Switch para emular os jogos escolhidos. Mas estes também foram barrados pela Nintendo.

A equipe jurídica da Nintendo por enquanto não conseguiu encerrar a distribuição de outro emulador de Switch popular, o Ryujinx, que também tem código aberto e é compatível não apenas com o PC, mas também com o Mac.

