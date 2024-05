No Rest For The Wicked ganha primeira atualização de desempenho Disponível por acesso antecipado no PC desde 18 de abril, No Rest For The Wicked recebeu no fim de semana sua primeira grande atualização...

Disponível por acesso antecipado no PC desde 18 de abril, No Rest For The Wicked recebeu no fim de semana sua primeira grande atualização, que tem como foco um dos aspectos mais criticados pelos fãs: o desempenho gráfico.

Após uma primeira série de seis Hotfixes, a Moon Studios desta vez lançou um patch com mudanças maiores, anunciado da seguinte forma no fórum dedicado ao jogo: “Para comemorar as duas semanas de lançamento de No Rest for the Wicked, estamos publicando nosso primeiro Early Patch de acesso! Este patch traz melhorias significativas no desempenho da CPU e GPU (especialmente para áreas transversais e “pesadas”), remapeamento de controles de teclado, um novo esquema de controle de mouse/teclado, aumento de pilhas de inventário, acesso ao inventário de baús em fornecedores/criadores, arcos usando resistência, acesso mais rápido à habitação, qualidade de vida e mais de 45 correções de bugs. Considerando todas as melhorias feitas no desempenho desde o lançamento do jogo, estamos atualizando nossas especificações recomendadas para PC”.

A versão final de No Rest for The Wicked ainda não tem data certa de lançamento, mas é esperada para 2024 no PC, PS5 e Xbox Series X|S.

