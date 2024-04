Nova tecnologia PSSR do PS5 Pro tem metas de 4K a 120 fps e 8K a 60 fps A nova tecnologia Super Resolução Espectral (PSSR) que a Sony pretende introduzir com o PlayStation 5 Pro tem como objetivo final...

A nova tecnologia Super Resolução Espectral (PSSR) que a Sony pretende introduzir com o PlayStation 5 Pro tem como objetivo final rodar jogos em resolução 4K a 120 quadros por segundo e em 8K a 60 qps, de acordo com um documento técnico obtido pelo jornalista Tom Henderson, do site Insider Gaming.

Esta informação chega alguns dias após vazarem detalhes do PS5 Pro, o console que a Sony estaria planejando para lançamento no final de 2024.

“Descritas em documentos fornecidos à Insider Gaming sob a condição de não serem tornados públicos, as ambições da PlayStation com PSSR são alcançar 4K 120FPS e 8K 60FPS”, revela Henderson.

Segundo o jornalista, estas são as metas para a tecnologia PSSR em longo prazo, incluindo as próximas gerações do PlayStation, mas começando com o PlayStation 5 Pro já seria possível implementar um salto que permita 4K a 60 quadros por segundo e 8K a 30 quadros por segundo.

Usando dois jogos como exemplo, o PS5 Pro aliado à tecnologia PSSR poderá rodar os mesmos jogos do PS5 pro com incrementos de resolução, taxa de quadros por segundo e uso de ray tracing. Basicamente, o PS5 Pro conseguirá reunir os benefícios daquilo que no PS5 padrão costumam ser os modos Performance e Fidelidade.

Os exemplos citados no documento interno da Sony mencionam os seguintes cenários:

Jogo 1

Alvo – qualidade de imagem próxima ao modo Fidelity (1800p) com FPS no modo Performance (60 FPS)

PlayStation 5 padrão –

Modo Desempenho – 1080p a 60FPS

Modo Fidelidade – 1800p a 30FPS

PlayStation 5 Pro –

1440p a 60FPS (PSSR usado)

Jogo 2

Alvo – Adicionar Raytracing ao jogo

O PlayStation 5 padrão atingiu 60FPS sem raytracing, e o PlayStation 5 Pro alcançou 60FPS com Raytracing.

