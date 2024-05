Alto contraste

A+

A-

Confirmando os rumores, o Team Asobi anunciou o novo Astro Bot durante a State of Play desta quinta-feira. Intitulado simplesmente Astro Bot, o jogo será lançado para PlayStation 5 já em 6 de setembro.

Presente em todos os PS5 com Astro’s Playroom, jogo que demonstrou principalmente as funcionalidades do controle DualSense, o mascote da Sony agora terá mais uma chance de brilhar com um jogo mais ambicioso, “uma enorme aventura espacial, a maior que ele já teve até hoje”, nas palavras do estúdio Team Asobi.

“Nesse jogo inédito, você vai explorar seis galáxias e mais de 80 fases em busca da tripulação perdida de Astro. Segure firme e acelere a DualSpeeder até cada um dos planetas únicos, com florestas ricas, praias arenosas, vulcões ardentes e outros locais inusitados, como uma ampulheta gigante ou a copa de uma árvore que canta”, descreveu o diretor Nicolas Doucet.

Astro terá mais de 15 habilidades que oferecem estilos de jogo diversos, sempre aproveitando o feedback tátil dos gatilhos adaptáveis e do controle DualSense.

Publicidade

Entre os novos poderes, há o “Barkster”, um impulso que faz você disparar pelo ar e atravessar metal, vidro e inimigos, as luvas gêmeas de sapo, que dão socos de longa distância e o poder de balançar, e a esponja gigante que coleta água do ambiente para aumentar e causar uma destruição levemente úmida.

Como bom mascote do PlayStation, Astro encontrará vários “amigos do universo do PlayStation”, sendo alguns como Wanderer (de Shadow of the Colossus) e Kratos dois exemplos vistos no trailer.

Publicidade

O post Novo Astro Bot é revelado para o PS5 apareceu primeiro em Outer Space.