Novo trailer de Black Myth: Wukong mostra uso do ray tracing com a tecnologia da Nvidia Novo trailer de Black Myth: Wukong mostra uso do ray tracing com a tecnologia da Nvidia (Outerspace)

Um dos jogos mais visualmente impressionantes desta geração, Black Myth: Wukong ficará ainda melhor com a aplicação de ray tracing total e a tecnologia DLSS 3.5 da Nvidia, como demonstrado em um novo trailer divulgado nesta quinta-feira.

O trailer de hoje não traz novas cenas de jogabilidade, mas foca nos detalhes, especificamente nos efeitos de luz, sombra e reflexos nos diferentes elementos do cenário.

“Full Ray Tracing é uma maneira exigente, mas altamente precisa, de renderizar a luz e seu efeito em uma cena”, explica a Nvidia. “Também conhecida como Path Tracing, esta técnica avançada de ray tracing é usada por artistas de efeitos visuais para criar gráficos de filmes e TV que são indistinguíveis da realidade, mas até a chegada das GPUs GeForce RTX com RT Cores e a aceleração alimentada por IA do NVIDIA DLSS , Full Ray Tracing em videogames em tempo real era impossível”.

“Habilitando Full Ray Tracing em Black Myth: Wukong veremos os efeitos ambientais e os detalhes levados para o próximo nível. Os reflexos na água refletem todos os detalhes circundantes. Os cáusticos de água acrescentam mais realismo, reproduzindo com precisão a refração e o reflexo da luz. A iluminação global totalmente traçada por raios garante que a iluminação interna e externa seja perfeita em pixels, escurecendo áreas onde a luz está oculta ou não alcança e iluminando o mundo de forma realista ao refletir a luz. E em conjunto com o sistema de iluminação, sombras totalmente ray tracing de endurecimento e suavização de contato são projetadas em todos os lugares, renderizando as menores sombras de folhas e seixos, e aquelas de edifícios ricos em geometria, do personagem principal e dos chefes gigantescos que devem ser superados”.

Black Myth: Wukong será lançado em 20 de agosto no PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

