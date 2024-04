Alto contraste

Novo trailer de Expeditions: A MudRunner Game destaca espírito de aventura

A Focus Entertainment e a Saber Interactive divulgaram um novo trailer de Expeditions: A MudRunner Game que destaca as expedições e o espírito de aventura que existirá nas viagens offroad por terrenos inóspitos.

“Torne-se um explorador famoso trocando um chicote por um guincho e um chapéu por um rack de teto. Em uma região selvagem impiedosa, evite todas as armadilhas, olhe o perigo diretamente nos olhos e descubra todos os segredos de um mundo emocionante”, diz a produtora sobre o trailer que faz uma paródia dos filmes de Indiana Jones.

“Você não está sozinho enfrentando penhascos pontiagudos e terrenos lamacentos em Expeditions: A MudRunner Game, pois você sempre pode contar com seu equipamento. Pegue suas ferramentas incríveis e abra caminho por essas paisagens deslumbrantes. Esteja você desafiando a lei da física com seu guincho, conquistando os maiores precipícios com sua ponte auto-implantável ou explorando seu caminho com seu drone, você e seus dispositivos formam uma equipe imbatível. Dirija até o pôr do sol e faça de cada curva uma aventura”.

Expeditions: A MudRunner Game tem lançamento marcado para 5 de março de 2024 no PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC.

