Novo Twisted Metal teria sido um dos jogos cancelados em meio a demissões no PlayStation

Um jogo multiplayer na série Twisted Metal seria um dos projetos cancelados pela Sony como parte do plano de demissões e reestruturação anunciado hoje pela empresa.

Hoje mais cedo foi anunciado que cerca de 900 funcionários do PlayStation serão demitidos em todo o mundo, ou cerca de 8% da força de trabalho global, o que incluiria o fechamento por completo do PlayStation London Studios e uma redução na equipe do também britânico estúdio Firesprite. Este último seria o responsável pelo novo Twisted Metal, de acordo com a Bloomberg.

O jogo da série Twisted Metal seria mais uma tentativa do PlayStation de emplacar um título no modelo “live service”. O desenvolvimento teria começado no estúdio Lucid Games e migrado para o Firesprite.

