Os 10 melhores jogos multiplayer online para jogar com amigos

Nos últimos anos, testemunhamos uma transformação significativa na forma como interagimos com os jogos eletrônicos. O advento da internet revolucionou não apenas a maneira como jogamos, mas também com quem jogamos. Antigamente, encontrar companheiros de jogo significava organizar sessões presenciais ou confiar na sorte de ter amigos com os mesmos interesses. No entanto, com o surgimento dos jogos multiplayer online, essa dinâmica mudou drasticamente. Agora, a conectividade global oferece a oportunidade de competir e colaborar com jogadores de todo o mundo, a qualquer momento e em qualquer lugar.

A evolução contínua da tecnologia desempenhou um papel fundamental nessa mudança de paradigma. Desde os primórdios dos jogos online, os avanços tecnológicos permitiram um aumento exponencial no número de participantes em um único jogo. Onde antes uma partida multiplayer poderia ser limitada a algumas dezenas de jogadores, hoje vemos jogos capazes de acomodar centenas, e até mesmo milhares de jogadores simultaneamente. Isso cria experiências massivas e dinâmicas, onde a interação e a competição atingem novos patamares de intensidade e complexidade.

Paralelamente, a ascensão dos jogos como serviço consolidou ainda mais a popularidade dos jogos multiplayer online. Em vez de lançamentos únicos, muitos jogos agora são projetados para serem plataformas em constante evolução, com atualizações regulares de conteúdo, eventos sazonais e expansões significativas. Essa abordagem transforma os jogos em experiências duradouras e envolventes, incentivando os jogadores a retornarem repetidamente para descobrir novidades e manter-se conectados com sua comunidade de jogadores. Há ainda jogos de cassino nesse estilo, apresentando alternativas vantajosas. Se você curte jogar e valoriza a interação social, não deixe de explorar essas opções.

Selecionamos aqui alguns dos melhores jogos multiplayer para jogar com amigos, em diversas plataformas e em variados estilos, desde os shooters online a experiências casuais.

Os 10 jogos mais divertidos entre os multiplayers

It Takes Two: Neste jogo para dois, os envolvidos assumem o papel de um casal transformado em bonecos, embarcando em uma jornada para resolver quebra-cabeças e superar desafios. Disponível para PlayStation, Xbox, Switch e PC.

Aliens: Fireteam Elite: Inspirado na franquia cinematográfica “Alien”, este jogo permite que os participantes formem esquadrões para enfrentar hordas de Xenomorfos. Com a possibilidade de criar personagens com diferentes habilidades e escolher estratégias de equipe, é uma experiência especialmente recomendada para fãs dos filmes.

Among Us: Este é um jogo de dedução social onde os participantes assumem o papel de tripulantes em uma nave espacial, realizando tarefas enquanto tentam identificar os impostores que sabotam as atividades da equipe. Disponível em diversas plataformas, incluindo PC, consoles e dispositivos móveis.

EA Sports FC: Desde seu primeiro lançamento, FIFA International Soccer, em 1993, até os títulos atuais, atrai um público fiel e apresenta estrelas do futebol mundial, além das ligas mais conhecidas. Curiosamente, os jogos de FIFA já foram lançados em uma enorme variedade de consoles, dos clássicos até os mais modernos. Também podem ser encontrados em plataformas de apostas esportivas, na seção de e-Sports.

Gang Beasts: Um jogo de luta multiplayer cômico, onde os jogadores controlam bonecos gelatinosos e lutam uns contra os outros em ambientes interativos. Disponível em várias plataformas, é perfeito para festas e diversão entre amigos.

Moving Out: Um emocionante game de simulação cooperativa onde os jogadores atuam como equipe de mudanças, movendo móveis e objetos de uma casa para outra, numa diversão interativa e estratégica. Disponível para PlayStation, Xbox, Switch e PC, oferecendo uma experiência imersiva em diferentes plataformas.

Overcooked! 2: Este jogo é ambientado num cenário caótico de cozinha, onde os integrantes devem trabalhar em equipe para preparar e servir pratos dentro do prazo estabelecido. O jogo apresenta desafios culinários divertidos e coordenados e é possível encontrá-lo em várias plataformas.

Portal 2: Embora não seja um título novo, Portal 2 oferece uma experiência excepcional de cooperação, onde os players resolvem quebra-cabeças usando portais para completar desafios de física e lógica. Diferentes plataformas oferecem esta atração.

Sea of Thieves: Um jogo de aventura de piratas multiplayer onde os participantes exploram um vasto mundo aberto, navegando em navios, buscando tesouros e enfrentando outros jogadores ou criaturas místicas. A comunicação e a cooperação são essenciais para o sucesso. O game está atualmente disponível para Xbox One, Xbox Series, e PC.

World War Z: Inspirado no livro e filme “Guerra Mundial Z”, este jogo coloca os participantes contra ondas de zumbis, cada vez mais desafiadoras. Com classes especializadas e crossplay disponível em várias plataformas, oferece uma experiência emocionante para até quatro participantes.

Cada jogo proporciona uma experiência única de jogabilidade e interação social, valendo a pena experimentar para descobrir quais se encaixam melhor no gosto do seu grupo. Esses são apenas alguns exemplos dos melhores jogos multiplayer disponíveis hoje, confirmando que existe uma boa variedade de estilos e desafios para garantir horas de diversão em família ou com amigos.

